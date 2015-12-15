September 30 Prep Sports Scoreboard

Tuesday Schedule
Volleyball
Stevenson def. Fort Vancouver 3-0
Dufur def. South Wasco 25-21, 25-21, 26-24
Ione-Arlington def. Sherman 25-22, 22-25, 21-25, 25-13, 15-7
Condon def. Horizon Christian 25-13, 25-9, 25-14
Lyle-Wishram def. Bickleton 27-25, 25-14, 26-24
Boys Soccer
Hood River Valley 0, Wilsonville 0
The Dalles 2, Gladstone 1
Girls Soccer
Wilsonville 2, Hood River Valley 0
The Dalles 8, Gladstone 0
Columbia 3, Castle Rock 3
Fort Vancouver 3, Stevenson 0
Oregon Episcopal 8, Trout Lake-Horizon Christian 0