September 23 Prep Sports Schedule

Volleyball
The Dalles def. Madras 25-20, 25-21, 25-12
Columbia def. Fort Vancouver 3-0
LaCenter def. Stevenson 3-0
Spray-Mitchell-Wheeler def. Lyle-Wishram 25-16, 25-17, 25-16
Dufur def. Bickleton 25-16, 25-19, 25-15
Condon def. Trout Lake-Glenwood 13-25, 25-14, 19-25, 25-21, 15-6
Ione-Arlington def. South Wasco 22-25, 25-23, 23-25, 25-19, 16-14
Sherman def. Horizon Christian 25-15, 25-16, 25-12
Girls Soccer
Columbia 2, Fort Vancouver 0
LaCenter 4, Stevenson 0
Boys Soccer
Trout Lake-Horizon Christian 3, Irrigon 2