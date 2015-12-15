September 23 Prep Sports Schedule

Volleyball

The Dalles def. Madras 25-20, 25-21, 25-12

Columbia def. Fort Vancouver 3-0

LaCenter def. Stevenson 3-0

Spray-Mitchell-Wheeler def. Lyle-Wishram 25-16, 25-17, 25-16

Dufur def. Bickleton 25-16, 25-19, 25-15

Condon def. Trout Lake-Glenwood 13-25, 25-14, 19-25, 25-21, 15-6

Ione-Arlington def. South Wasco 22-25, 25-23, 23-25, 25-19, 16-14

Sherman def. Horizon Christian 25-15, 25-16, 25-12

 

Girls Soccer

Columbia 2, Fort Vancouver 0

LaCenter 4, Stevenson 0

 

Boys Soccer

Trout Lake-Horizon Christian 3, Irrigon 2

