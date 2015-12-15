September 16 Prep Sports Scoreboard

Volleyball

Putnam def. Hood River Valley 25-20, 25-22, 25-16

Pendleton def. The Dalles 26-24, 25-18, 17-25, 25-21

Seton Catholic def. Columbia 3-1

Castle Rock def. Stevenson 3-2

Dufur def. Spray-Mitchell-Wheeler 25-10, 25-15, 25-18

Ione-Arlington def. Horizon Christian 25-8, 25-13, 25-6

Sherman def. Trout Lake-Glenwood 25-19, 26-24, 25-15

Lyle-Wishram def. Condon 27-25, 25-17, 25-15

 

Girls Soccer

Hood River Valley 3, Gresham 2

Seton Catholic 9, Columbia 2

Castle Rock 2, Stevenson 0

Catlin Gabel 10, Trout Lake-Horizon Christian 2

 

Boys Water Polo

Barlow 20, Hood River Valley 7

 

Girls Water Polo

Barlow 23, Hood River Valley 7

