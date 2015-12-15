September 16 Prep Sports Scoreboard

Volleyball
Putnam def. Hood River Valley 25-20, 25-22, 25-16
Pendleton def. The Dalles 26-24, 25-18, 17-25, 25-21
Seton Catholic def. Columbia 3-1
Castle Rock def. Stevenson 3-2
Dufur def. Spray-Mitchell-Wheeler 25-10, 25-15, 25-18
Ione-Arlington def. Horizon Christian 25-8, 25-13, 25-6
Sherman def. Trout Lake-Glenwood 25-19, 26-24, 25-15
Lyle-Wishram def. Condon 27-25, 25-17, 25-15
Girls Soccer
Hood River Valley 3, Gresham 2
Seton Catholic 9, Columbia 2
Castle Rock 2, Stevenson 0
Catlin Gabel 10, Trout Lake-Horizon Christian 2
Boys Water Polo
Barlow 20, Hood River Valley 7
Girls Water Polo
Barlow 23, Hood River Valley 7