November 3 Prep Sports Roundup

Tuesday Schedule

Oregon Class 5A Boys Soccer Tournament

First Round

LaSalle 4, Hood River Valley 0

 

Oregon Class 4A Boys Soccer Tournament

Phoenix 2, The Dalles 1

 

Southwest Washington Class 1A Girls Soccer District Tournament

Loser-Out Game

Columbia 3, King’s Way Christian 0:  The Bruins will play Tenino at 10 a.m. Saturday at King’s Way Christian for a berth in the state tournament.

 

Oregon Class 5A Boys Water Polo Tournament

Quarterfinal

Hood River Valley 25, Willamette 10:  The Eagles advance to a semi-final matchup with either Bend or Cottage Grove on Friday evening at 8:20 at Tualatin Hils Aquatic Center.

 

Wednesday Schedule

Oregon Class 5A Girls Soccer Tournament

First Round

Corvallis at Hood River Valley, 6 p.m.

 

Oregon Class 4A Girls Soccer Tournament

First Round

Baker at The Dalles, 2 p.m.

 

Southwest Washington Class 1A Volleyball District Tournament

First Round

Columbia vs. LaCenter at King’s Way Christian, 5:30 p.m.

 