November 3 Prep Sports Roundup

Tuesday Schedule
Oregon Class 5A Boys Soccer Tournament
First Round
LaSalle 4, Hood River Valley 0
Oregon Class 4A Boys Soccer Tournament
Phoenix 2, The Dalles 1
Southwest Washington Class 1A Girls Soccer District Tournament
Loser-Out Game
Columbia 3, King’s Way Christian 0: The Bruins will play Tenino at 10 a.m. Saturday at King’s Way Christian for a berth in the state tournament.
Oregon Class 5A Boys Water Polo Tournament
Quarterfinal
Hood River Valley 25, Willamette 10: The Eagles advance to a semi-final matchup with either Bend or Cottage Grove on Friday evening at 8:20 at Tualatin Hils Aquatic Center.
Wednesday Schedule
Oregon Class 5A Girls Soccer Tournament
First Round
Corvallis at Hood River Valley, 6 p.m.
Oregon Class 4A Girls Soccer Tournament
First Round
Baker at The Dalles, 2 p.m.
Southwest Washington Class 1A Volleyball District Tournament
First Round
Columbia vs. LaCenter at King’s Way Christian, 5:30 p.m.