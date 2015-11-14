November 14-15 Prep Sports Schedule

Friday Schedule
Washington Class 1A Volleyball Tournament
First Round
Cascade Christian def. Columbia 25-19, 25-18, 25-17
Consolation
Columbia vs. Lakeside, 2:30 p.m.
Oregon Class 1A 8-Man Football Quarter-Final
Perrydale at Dufur, 7 p.m.
Oregon Class 5A Girls Water Polo Semi-Final
Hood River Valley vs. Summit, 7:10 p.m. at Tualatin Hills Aquatic Center
Saturday Schedule
Oregon Class 1-A 6-Man Football Quarter-Final
Sherman at Eddyville, 1 p.m.
Oregon Class 4-A Girls Soccer Championship
The Dalles vs. Marist at Liberty High School in Hillsboro, 4 p.m.