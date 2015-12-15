May 19 Primary Election Returns

Hood River Valley Parks and Recreation District Bond Measure for new pool:
Yes 4,229 54.6%
No 3,511 45.4%
Hood River Valley Parks and Recreation District Operating Levy
Yes 4,466 57.6%
No 3,290 42.4%
Wasco County Commission Pos. 1
Lisa Gambee 2,883 41.3%
John Grant 2,331 33.4%
Robb Van Cleave 873 12.5%
Nichole Biechler 858 12.3%
Wasco County Commission Pos. 3
Phil Brady 2,571 35.8%
Mike Urness 2,474 35.0%
Dick Schaffeld 2,111 29.4%
Oregon House Dist. 52 Democrat
Hank Sanders 3,502 45.8%
David Osborn 2,638 34.5%
Nick Walden Poublon 808 10.6%
Bernard Seeger 639 8.4%
Oregon House Dist. 52 Republican
Scott Hege 4,185 72.4%
Darcy LaPier 951 16.6%
Robert Fleming 591 10.2%
Measure 120 Fuel Tax Referendum
No 779,968 83.3%
Yes 155,886 16.7%
Governor Republican
Christine Drazan 142,646 41.9%
Ed Diehl 111,529 32.8%
Chris Dudley 16,239 4.8%
Governor Democrat
Tina Kotek 84.1% 293,801
U.S. Senator Republican
David Brock Smith 87,863 29.8%
JoRae Perkins 79,784 27.1%
Brent Barker 68,283 23.2%
U.S. Senator Democrat
Jeff Merkley 344,404 93.3%
U.S. House Dist. 2 Democrat
Chris Beck 15,251 34.6%
Mary Doyle 8,586 19.4%
Rebecca Mueller 7,987 18.1%
Dawn Rasmussen 6,586 14.9%
Patty Snow 3,999 9.1%
U.S. House Dist. 2 Republican
Cliff Bentz 75,496 80%
South Sherman Fire District Five-Year Levy Renewal
Yes 130
No 40