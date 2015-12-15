May 19 Primary Election Returns

Hood River Valley Parks and Recreation District Bond Measure for new pool:

 

Yes    4,229 54.6%

No     3,511 45.4%

 

Hood River Valley Parks and Recreation District Operating Levy

 

Yes    4,466 57.6%

No     3,290 42.4%

 

Wasco County Commission Pos. 1

Lisa Gambee        2,883 41.3%        

John Grant           2,331 33.4%

Robb Van Cleave 873    12.5%

Nichole Biechler   858    12.3%

 

Wasco County Commission Pos. 3

Phil Brady            2,571 35.8%

Mike Urness                  2,474 35.0%

Dick Schaffeld      2,111 29.4%

 

Oregon House Dist. 52 Democrat

Hank Sanders       3,502 45.8%

David Osborn      2,638 34.5%

Nick Walden Poublon 808 10.6%

Bernard Seeger     639    8.4%

 

Oregon House Dist. 52 Republican

Scott Hege            4,185 72.4%

Darcy LaPier        951    16.6%

Robert Fleming    591    10.2%

 

Measure 120 Fuel Tax Referendum

No                        779,968      83.3%

Yes                       155,886      16.7%

 

Governor Republican

Christine Drazan  142,646      41.9%

Ed Diehl               111,529      32.8%

Chris Dudley        16,239        4.8%

 

Governor Democrat

Tina Kotek           84.1%         293,801

 

U.S. Senator Republican

David Brock Smith        87,863 29.8%

JoRae Perkins                79,784 27.1%

Brent Barker                  68,283 23.2%

 

U.S. Senator Democrat

Jeff Merkley                            344,404 93.3%

 

U.S. House Dist. 2 Democrat

Chris Beck                     15,251 34.6%

Mary Doyle                   8,586   19.4%

Rebecca Mueller             7,987   18.1%

Dawn Rasmussen          6,586   14.9%

Patty Snow                    3,999   9.1%

 

U.S. House Dist. 2 Republican

Cliff Bentz                     75,496  80%

 

South Sherman Fire District Five-Year Levy Renewal

Yes                                130

No                                  40

 

Adblock Detected

We have detected that you are using an adblock in your browser’s plugin to disable advertising from loading on our website.

Your Experience is very important to us, and your Ad Blocker enabled will cause our site not to perform as expected.  Turn off the Ad Blocker or add our site to your exceptions.  After you turn off or add exception please refresh the site or click ok.

Please note: Clicking OK below will NOT disable your ad blocker. You will need to make that change within the ad blocker's settings.

OK