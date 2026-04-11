Legislative Election Returns as of 6 a.m. 11/4/26

Oregon State Senate District 26
Jeff Helfrich (R) 31,249 52.2%
Nicole Bassett (D) 28,581 47.7%
Oregon State House District 52
Hank Sanders (D) 16,314 54.6%
Scott Hege (R) 13,522 45.3%
Oregon State House District 57
Greg Smith (R) 14,641 71%
Josiah Dean (PG) 5,834 28.3%
Washington
State Rep. Dist. 17 Pos. 1
Ben Christly (D) 31,540 56.1%
Kevin Waters (R) 24,587 43.7%
State Rep. Dist. 17 Pos. 2
Diana Perez (D) 31,791 56.5%
David Stuebe (R) 24,407 43.4%
State Rep. Dist. 14 Pos. 1
Chelsea Dimas (D) 8,400 54.9%
Gloria Mendoza (R) 6,834 44.7%
State Rep. Dist. 14 Pos. 2
Ezequiel Mofrin (D) 8,520 55.3%
Deb Manjarrez (R) 6,821 44.3%