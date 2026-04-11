Legislative Election Returns as of 6 a.m. 11/4/26

Oregon State Senate District 26

Jeff Helfrich (R)      31,249      52.2%

 

Nicole Bassett (D)             28,581     47.7%

 

Oregon State House District 52

Hank Sanders (D)    16,314     54.6%

 

Scott Hege (R)          13,522    45.3%

 

Oregon State House District 57

Greg Smith (R)         14,641    71%

 

Josiah Dean (PG)     5,834      28.3%

         

Washington

State Rep. Dist. 17 Pos. 1

Ben Christly (D)    31,540         56.1%

Kevin Waters (R)  24,587         43.7%

State Rep. Dist. 17 Pos. 2

Diana Perez (D)     31,791         56.5%

David Stuebe (R)   24,407         43.4%

State Rep. Dist. 14 Pos. 1

Chelsea Dimas (D)          8,400 54.9%

Gloria Mendoza (R)         6,834 44.7%

State Rep. Dist. 14 Pos. 2

Ezequiel Mofrin (D)        8,520 55.3%

Deb Manjarrez (R)           6,821 44.3%